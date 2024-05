Curti, inaugurata nuova area fitness outdoor con l'atleta Michele Merola

Con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Antonio Raiano, affiancato da tutti i componenti della sua maggioranza e dai nuovi candidati, è stata ufficialmente inaugurata l'area fitness outdoor in via Aurora a Curti. Il nuovo spazio è stato realizzato grazie ad un finanziamento statale nell'ambito del bando Pnrr Sport e inclusione sociale. La palestra all'aperto presenta numerosi attrezzi di ultima generazione ed è inserita al centro di un anello di oltre 400 metri, lungo il quale tutti potranno, gratuitamente, praticare jogging e passeggiare per il proprio benessere psico-fisico.

All'evento inaugurale erano presenti tantissimi cittadini e i rappresentanti delle squadre cittadine di calcio, basket e volley femminile. Dopo la benedizione di don Valerio Porrini, il primo cittadino Raiano ha preso la parola dichiarando: «Oggi apriamo alla città un'opera al passo coi tempi, che si innesta in una progettazione

che in questi anni ha visto la riqualificazione degli impianti sportivi che si trovano sul territorio comunale.

Da poche settimane, infatti, dopo importanti lavori di adeguamento strutturali e di sicurezza, è tornato agibile il palazzetto dello sport che è stato riaperto al pubblico. A breve saranno realizzati ulteriori interventi anche al campo sportivo. Il nostro obiettivo è quello di continuare il lavoro avviato cinque anni fa, finalizzato alla cura del benessere psico-fisico dei giovani, dei meno giovani e dei diversamente abili».

Presente all'iniziativa anche l'atleta Michele Merola, campione di kickboxing, che negli ultimi anni si è distinto in competizioni sia nazionali che internazionali. Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno premiato Michele che ha portato in alto il nome di Curti grazie alle sue prestazioni sportive.