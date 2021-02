CASERTA - Il Liceo Artistico “San Leucio” in prima linea contro il cyber-bullismo. Dopo una settimana di incontri con allieve e allievi sabato l’incontro clou di altissimo spessore con il convegno “Cyber bulli? No, artist!”. «Riteniamo questa tematica – spiega la dirigente scolastica Immacolata nespoli – di grandissima importanza per proteggere i nostri giovani. Il problema è serio e trasversale, la scuola ha il dovere di sostenere e informare, con attenzione e competenza, il corpo docente e quello discente. Per questo abbiamo voluto dedicare un’intera settimana di riflessione e interazione con le nostre classi e i nostri insegnanti e l’appuntamento di sabato sarà con i massimi esperti del settore».

APPROFONDIMENTI LE FORZE ARMATE Il generale Rinaldi in visita a Grazzanise: base strategica per le... IL CARTELLONE Gli appuntamentidi Caserta e provincia

Il Webinar interattivo "Bulli con un click" ha avuto come finalità l’analisi di caratteristiche, luoghi e tipologie del cyber-bullismo, le dinamiche relazionali e psicologiche dei protagonisti, i campanelli di allarme e strategie di difesa. Nel frattempo, grazie al supporto dei docenti, i ragazzi sono stati coinvolti e stimolati alla creazione di opere d’arte che rappresentassero le dinamiche che si innescano nel web. «É proprio questa ultima attività – continua la preside – che ha dato nome al convegno di sabato per lanciare messaggi “forti” agli osservatori. L’organizzazione di queste attività rientra tra le iniziative promosse dal Safer Internet Centre per il mese della sicurezza in rete attivate dalle singole scuole sul territorio e promosse a livello nazionale». Il convegno è patrocinato dalla Regione Campania, dall’Università “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza, dalla Città di Caserta, dall’associazione “Liberi Orizzonti” e da LexLink. Porteranno i loro saluti le autorità scolastiche e politiche: la direttrice dell’USR Campania Luisa Franzese, l’assessora regionale Lucia Fortini, il vicesindaco di Caserta Francesco de Michele, l’assessora comunale Lucia Monaco. Sabato al convegno saranno relatrici e relatori: Elena Ferrara, Senatrice della Repubblica e prima firmataria della Legge 71/17 di contrasto al fenomeno cyber-bullismo, voluta per prevenire o recuperare le degenerazioni di un uso scorretto di Internet, soprattutto tra gli adolescenti; Anna Papa, Professore Ordinario del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell’Università Degli Studi di Napoli Parthenope di cui la ultima pubblicazione dal titolo “Espressione e diffusione del pensiero in internet”; Guido Scorza, avvocato, componente del Collegio Del Garante della Protezione dei Dati, Autorità che porta avanti da tempo la lotta contro il cyber-bullismo proponendo l’educazione all’uso della Rete in famiglia e a scuola fin dalla prima elementare; Emilio Tucci, docente di Informatica del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Vanvitelli che si occupa di Cyber law e diritto delle nuove tecnologie; Amalia Rodontini, docente del dipartimento di psicologia che da anni è legata al Liceo infatti in quanto collaborò con la Professoressa Boldri nell’ideazione di un progetto sperimentale su queste tematiche al quale partecipano con entusiasmo i ragazzi; la Polizia Postale che riveste un ruolo fondamentale nella lotta all’utilizzo improprio del web e del contrasto al cyber-bullismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA