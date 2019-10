CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 23:02

«Il professore che aveva promesso le mail della Clinton allo staff di Trump è una spia al servizio dell’intelligence italiana o, comunque, dei Servizi occidentali». Ne è sicura la casertana Simona Mangiante, salita da qualche anno agli onori delle cronache per aver sposato George Papadopoulos, l’ex consigliere per la campagna elettorale di Donald Trump. Simona, con suo marito, è finita al centro di uno dei più ambigui intrighi internazionali del nostro secolo. Una spy-story o forse una fantasia che incrocia clamorosamente la realtà: a metà tra un romanzo di Fleming e un autentico scandalo che potrebbe paurosamente mettere in pericolo le relazioni bilaterali tra Italia e Usa. Ma prima di giungere ai sospetti della bella Simona, bisogna ricostruire i fili di una vicenda controversa, quella del Russiagate, un complotto che parte da lontano e che vede coinvolto l’attuale inquilino della Casa Bianca. Il caso è quello delle mail hackerate alla candidata alle ultime presidenziali, Hillary Clinton, proprio contro The Donald.