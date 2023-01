Da Caserta lo style dei treni Firema per la Regione Lazio

SFY StickyFactory, studio grafico casertano, firma il nuovo design dei treni che saranno realizzati da Titagarh Firema per le ferrovie gestite dalla Cotral per la Regione Lazio. La Start Up specializzata in pubblicità televisiva, in lungometraggi, e in tutte le forme di produzione digitale, inclusi spot pubblicitari, web design e stampa, sbarca alla grande nel mondo del design industriale confrontandosi con marchi come Pininfarina, che ha realizzato il design dei rotabili della ferrovia circumetnea di Catania sempre per Titagarh Firema.

“Abbiamo risposto a una sfida: realizzare un design esclusivo per la Titagarh Firema collaborando fin dalla fase di preparazione dell'offerta. Una collaborazione che ha consentito di elaborarare una bella proposta stilistica nel rispetto dei requisiti industriali - dice Carlo Iulio che guida StickyFactory insieme a Ivan Parillo e Ulderico Martinelli - La nostra esperienza e la grande disponibilità e la prontezza esecutiva sono stati i punti di forza che sono stati apprezzati dall'azienda che si è aggiudicata il Contratto con la regione Lazio. Per noi è un’emozione fortissima”.

StickyFactory è una StartUp ed è stata sempre vicina al mondo delle start up collaborando anche con NaStartUp, l'acceleratore di idee innovative che aiuta l'incontro tra i creativi e gli investitori. Oggi collabora nel settore della grafica 3D per il web e nella pubblicità televisiva con aziende di tutto il mondo.

"Da tempo volevamo allargare il nostro campo d'azione al design industriale - continua Carlo Iulio - ma avendo deciso di restare nel casertano finora non avevamo avuto molte opportunità. In questo caso, tuttavia, il nostro approccio da outsider è stato premiato. Siamo partiti da zero, studiando il settore a fondo ma portando la nostra esperienza maturata negli anni che ha consentito di far collimare elementi e forme diverse, in base al nostro stile, alle brand identity delle aziende committenti ed ai requisiti imposti dal capitolato”.