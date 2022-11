«Siamo alle porte del Natale ed il clima già si avverte con i profumi del lievito madre naturale così come ci hanno insegnato le nostre nonne. Il nostro obiettivo è trasferire ai giovani la cultura del mestiere, in questo caso della pasta lievitata, e rendere competitivi i nostri professionisti con le competenze di pasticceri all'altezza di realizzare panettoni classici e innovativi». Queste le parole dello chef Giuseppe Daddio, fondatore della scuola Dolce&Salato insieme al maestro pasticcere Aniello di Caprio. «La nostra terra, ricca di tipicità agroalimentari, permette agli addetti ai lavori di sperimentare con una materia prima che fa invidia al mondo. Questo accade nel centro Dolce&Salato, l'alta scuola di formazione maddalonese in piedi da 25 anni per cuochi, pasticceri, panificatori, pizzaioli ed operatori del settore sala bar e accoglienza». E proprio a questo tende il seminario intitolato «L'ateneo della lievitazione» tenuto dai campani Aniello di Caprio e Giuseppe Mascolo, campione del mondo del panettone 2022, e dal lombardo Oscar Pagani, definito l'innovatore del lievito madre liquido. In chiusura, oggi alle 15, la tavola imbandita di panettoni a tema natalizio, con la degustazione delle bontà realizzate.

APPROFONDIMENTI Incontri online, basta con Tinder e le altre app: «È meglio vedersi dal vivo» Chiara Ferragni, la svolta supersexy: l'ultimo post infiamma Instagram Mamma invita gli amici del figlio alla festa e chiede di pagare: «Sono 7 euro a testa»