Dopo oltre cento repliche in tutta Italia - che proseguono fra applausi e commozione - la performance di Pierluigi Tortora su «ZiFonso» sta per diventare uno short film. Il successo del lavoro teatrale sul sacerdote salesiano don Alfonso Alfano, portato in scena dall'attore casertano che ne ha curato il testo, ha spinto lo stesso Tortora a realizzare un cortometraggio «affinché il suo messaggio possa raggiungere la mente ed il cuore di un numero maggiore di giovani».

A 57 anni di distanza dall'arrivo di don Alfonso Alfano a Caserta - diventato ben presto Zi Fonso il suo ricordo, la sua carica di entusiasmo che tramutava in momenti di sana aggregazione nell'ambito dell'oratorio casertano dei Salesiani; il suo esempio e la sua opera profusa anche a Napoli e Roma, sono ancora vividi nonostante sia scomparso il 26 gennaio 2017. Lo testimoniano i larghi consensi ottenuti da Pierluigi Tortora in diverse località italiane, da L'Aquila a Roma, da Messina a vari centri della Basilicata, in Calabria, senza contare le numerosissime repliche in Campania (fra cui il paese dove don Alfano è cresciuto, Sant'Antonio Abate) e nel Casertano, oltre che nel nostro capoluogo dove ha preso vita questo intenso monologo, fra le mura della sua «Bottega del Teatro» nel quartiere Acquaviva.



Le richieste di ulteriori repliche hanno portato Pierluigi Tortora a prendere la decisione di realizzare un cortometraggio, così da poterlo proiettare in scuole, associazioni, oratori, con maggiore facilità. «Stiamo perfezionando le ultime fasi, ma ormai è tutto pronto rivela Tortora ZiFonso prenderà parte a diversi concorsi, fra cui uno bandito dalla Città del Vaticano per cui per ora non potrà ancora essere proiettato». L'attore-autore casertano rivela che nel cortometraggio, girato nell'Istituto Salesiano di Piedimonte Matese, la narrazione viene rovesciata. «ZiFonso spiega incalzato da amici, viene invitato a sottoporsi ad alcuni controlli clinici e, nell'incontrare il medico a cui si affida, va a ritroso nel tempo».



Pierluigi Tortora continuerà ad indossare le vesti di Zi Fonso. Gli altri personaggi saranno interpretati da casertani che, direttamente o per aver conosciuto successivamente l'opera del salesiano, hanno deciso di sposare il progetto. Emilio Taglialatela, medico nella vita (è un apprezzato ortopedico) e medico nel corto, farà da filo conduttore alla narrazione; Carla Ricciuti interpreterà la madre di don Alfano; Eduardo Tortora indosserà le vesti di Fausto Mesolella, indimenticabile musicista degli Avion Travel prematuramente scomparso a cui Zi Fonso regalò la prima chitarra. E poi ci sono Pasquale Rossi (anch'egli affermato medico) che sarà Mario Viscardi con il suo sogno di diventare un attore. E poi Gian Mario Ricciardi che impersonerà il compianto giornalista casertano Mimmo Mingione, uno dei «giovani» di Zi Fonso. Nei panni di Carlo Blagho, assistente dei Salesiani, c'è Luca Corbo. Toccante la voce di Luca De Rosa, ex allievo salesiano, del Centro multietnico Le Ali di Napoli che, grazie a Zi Fonso, si liberò da una pericolosa spirale in cui era precipitato.



Preziosa la collaborazione della scuola calcio di Limatola per rimarcare la vicinanza di don Alfano ai giovani, anche attraverso lo sport. La produzione è di Gianluca Ciardiello che con la sua generosità ha reso possibile il corto. Fonico è Pino D'Ambrosio, realizzazione della On Stage Studio. Regia di Felice D'Andrea che con Pierluigi Tortora ha curato il soggetto, adattamento e sceneggiatura.