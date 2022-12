Settimane di frenetico lavoro per l'amministrazione comunale di Sessa Aurunca guidata da Lorenzo Di Iorio, che comincia a prepararsi all'arrivo del Natale. Con le feste ormai alla porte, infatti, il governo locale è pronto a promuovere una serie di iniziative che caratterizzeranno le prossime settimane. In questi giorni, in piazza XX settembre e piazza Tiberio, sono iniziati gli spettacoli di luci, caratterizzati dalle proiezioni artistiche e dai videomapping.

Nel frattempo, in settimana, il vicesindaco, nonché assessore alla cultura, Italo Calenzo, ha ufficializzato l'adesione dell'ente aurunco al progetto denominato «Festival delle scale di Napoli», un'ambiziosa iniziativa che consentirà alla città aurunca di prendersi le luci della ribalta. Come spiegato dallo stesso Calenzo, «Il festival nasce con la finalità di promuovere e valorizzare le scale di Napoli e delle città della Regione Campania, attraverso il coinvolgimento di diverse realtà del territorio locale, con visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali e tour fotografici. Contemporaneamente, ci saranno momenti di riflessione sul tema dell'anno, il clima, sulla rigenerazione delle scale ed iniziative gastronomiche. Sarà una ulteriore opportunità, un modo alternativo di far godere e conoscere la nostra bella città». L'evento inizierà alle ore 10 di oggi, domenica, alla Porta dei Cappuccini di corso Lucilio. Naturalmente, quest'ultima sarà solo una delle tante iniziative che contraddistingueranno i prossimi weekend della città di Terra di lavoro. Fino al giorno dell'Epifania, infatti, il Comune sessano ospiterà spettacoli musicali, mostre d'arte, eventi legati al mondo dello street food e moltissime attività per i più piccoli. L'evento principale del Natale aurunco, probabilmente, sarà lo show di Peppe Iodice: il noto cabarettista napoletano, infatti, dopo il successo del proprio spettacolo su Canale 21 e sul palco di Zelig, si esibirà in piazza Ercole, nella serata del 18 dicembre. Tra i protagonisti delle festività natalizie vi saranno anche i commercianti della città. I titolari delle attività locali, infatti si «sfideranno» nel corso dell'iniziativa denominata «La vetrina più bella».

Si tratta di un concorso promosso dall'amministrazione Di Iorio, destinato alle attività commerciali, artigianali ed ai pubblici esercizi, dell'intero territorio comunale. Le tre vetrine a tema natalizio più originali verranno premiate dall'ente. Saranno inoltre previsti premi, in denaro o in buoni spesa, per quanti effettueranno acquisti presso gli esercenti locali.