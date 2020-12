Due diversi giudici della sezione Lavoro del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, hanno annullato le delibere di sospensione dell’Asl di Caserta per «danno all’immagine» che avevano attivato nei confronti di due medici di base, Franco Riccio ed Emilio Pardi coinvolti in un’inchiesta su presunte ricette false la cui posizione è stata peraltro stralciata. Il Riesame aveva annullato lo scorso giugno un precedente provvedimento che riguardava la sospensione come medici di medicina generale ma l’Asl di Caserta, pur annullando di conseguenza la prima sospensione, aveva poi immediatamente deliberato una nuova sospensione cautelare: questa volta per motivi dettati dal presunto danno all’ immagine causato all'ente. Il legale dei medici, l’avvocato Gianluigi Buono del foro di Cassino, ha ottenuto per i suoi assistiti anche l’ordine da parte del giudice del reintegro sul posto di lavoro per i due dottori: per Riccio, nei comuni di Pontelatone, Liberi, Piana di Monteverna, Castel di Sasso e Formicola; per Pardi, a Santa Maria Capua Vetere oltre il pagamento delle spese processuali. Ad assistere l’Asl c’era l’avvocato Felice Laudadio.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Piedimonte Matese,motociclista grave in ospedale LA VIOLENZA «Ti uccido», il parroco aggredito a Pietramelara la... IL CASO Teano: parroco accusato di abusisessuali, il vescovo lo sospende

Ultimo aggiornamento: 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA