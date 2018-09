Da calciatore ad attore porno con Rocco Siffredi, ma ora Davide sogna un'altra carriera

Malena, ecco il primo video hard con Chad Rockwell diretto da Rocco Siffredi

Domenica 9 Settembre 2018, 20:46 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2018 22:17

A neanche 25 anni,è un giovane che può vantare un curriculum vitae ampio, variegato e decisamente insolito. Dopo aver tentato l'ascesa alprofessionistico, infatti, questo ragazzo campano si è reinventato più volte, prima comee poi come. Ora, però, si è lasciato tutte queste esperienze alle spalle e vorrebbe tentare unaClasse 1993,, nato a, ha tentato senza grandi fortune di diventare un calciatore professionista. Ha comunque giocato, come difensore centrale, in serie D con le maglie del Mugnano e del Pomigliano, prima di ritrovarsi senza squadra dal 2017. A questo punto, il ragazzo aveva già deciso di reinventarsi come accompagnatore per signore e poi, grazie alle recensioni positive su un sito di incontri per adulti, è stato scoperto da, che lo ha voluto nella sua Academy di Budapest, insieme alla più conosciuta 'Malena', al secolo Filomena Mastromarino. Dopo aver girato, col nome d'arte di Davide Montana, alcune scene hard, il ragazzo ha però deciso di abbandonare questa strada.Dopo l'esperienza nel porno, infatti, Davide ha deciso di proseguire la propria carriera nel, comparendo anche in alcune scene del film Il mio uomo perfetto, che vede tra i protagonisti Nancy Coppola, Francesco Testi, Andrea Roncato, Eva Grimaldi e Nadia Rinaldi.