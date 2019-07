Sabato 27 Luglio 2019, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2019 22:08

Stasera a Maddaloni la fiaccolata per Davide, il bimbo di 4 anni morto ella piscina del Kora, durante un ricevimento per un matrimonio tenutosi a Pozzuoli.«La tragedia che ha colpito la famiglia del nostro piccolo Davide è per noli motivo di dolore. Le maestre, i bambini e tutti i genitori sono vicini alla famiglia. Davide, piccolo monello, tu resterai sempre nel nostro cuore». E’ il messaggio è di una delle maestre della scuola “Il Regno dei Monelli”, l’asilo frequentato dal bambino.