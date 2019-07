Sabato 27 Luglio 2019, 22:00

E’ cominciata da qualche minuto la fiaccolata in ricordo del piccolo Davide, il bambino di Maddaloni nel Casertano annegato, mercoledì notte, nella piscina del “Kora” di Lucrino a Pozzuoli. Molte le persone, che sin dalle 21 si sono radunate nei pressi della chiesa dell’Annunziata, nel pieno centro della città calatina. Magliette bianche e corone del santo Rosario tra le mani per le tante persone che hanno deciso di manifestare il loro dolore per la tragica morte del bambino maddalonese. In corteo, fin sotto casa di Davide, che il prossimo mese di ottobre avrebbe compiuto quattro anni, anche le maestre ed alcuni amichetti dell’asilo “Il Regno dei Monelli”. La fiaccolata, che è in corso e che finirà intorno alle 23.30, sta raggiungendo l’abitazione della famiglia Marciano in via Regina Margherita nell’omonimo rione, dove la mamma Rosa e il papà Luigi hanno fatto posizionare un poster con la scritta: “Ciao Davide… resterai per sempre il nostro angelo più bello”. E sulla sua foto, vestito a festa, con un papillon di colore celeste, un cuore rosso con la firma di mamma, papà, i fratelli e le sorelle.