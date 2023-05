De Luca a Parete: «Con la bonifica il 90% del mare è balneabile nel Casertano»

«In provincia di Caserta stiamo completando le reti fognarie, di cui un terzo del territorio non dipsoneva fino a pochi anni fa. Qui si sversava dove capitava, nei canali di bonifica e in mare, con la fascia costiera che non era balneabile. Oggi, grazie al nostro lavoro, nel Casertano l'80-90% del mare è balneabile, e il turismo sule località costiere è in ripresa». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Parete.

«Da quando ci siamo insediati - ha aggiunto il governatore - abbiamo quindi ripreso i cantieri per le reti fognarie che erano bloccati, abbiamo collegato le reti con gli impianti di depurazione, abbiamo potenziato i depuratori, penso a quello di Castel Volturno, abbiamo completato i primi due lotti del programma Bandiera blu, il mare è pulito, come possono testimoniare i titolari dei lidi, e non abbiamo più quelle chiazze marroni che si vedevano prima. La costiera casertana è una miniera d'oro, perché qui c'è il tratto di costa pianeggiante più ampio della Campania, dove si può davvero fare economia balneare.