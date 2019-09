Martedì 24 Settembre 2019, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 12:23

«La riqualificazione balneare e territoriale passa attraverso il rilancio economico ma non solo. Da una prima indagine che abbiamo fatto ci sono proposte di imprenditori per quattro miliardi di euro, da una prima scrematura i progetti subito esecutivi sono di mezzo milione». Così il governatore Vincenzo De Luca per la presentazione del laboratorio di pianificazione partecipata a Castel Volturno, questa mattina. Si tratta del masterplan del litorale Domitio Flegreo che comprende 14 Comuni con 40 siti archeologici. E per farlo risplendere è necessaria anche la partecipazione di privati.Alla richiesta della Regione hanno risposto 170 imprese. Ma come risolvere il modo dell'immigrazione clandestina sul territorio di Castel Volturno? «Con una politica di sicurezza rigorosa con l'aiuto delle persone in difficoltà». E sul sequestro dell'ampliamento dell'unico presidio ospedaliero Pineta Grande del litorale? «La Regione non commenta l'azione della magistratura», ha dichiarato De Luca.