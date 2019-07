CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Luglio 2019, 12:00

Assolto con formula dubitativa per non aver commesso il fatto Andrea Cusano, 62 anni, accusato dalla Procura di Napoli di aver partecipato come «specchiettista» all'omicidio di Vincenzo Feola, ex consigliere comunale e imprenditore di San Nicola la Strada, ucciso il 21 ottobre del 1991 in viale Carlo III, nei pressi dell'Appia Calcestruzzi.