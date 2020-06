Da impiegato dell'ufficio Ragioneria al Comune di Cancello ed Arnone, a bibliotecario di una biblioteca senza libri. Una storia di lavoro e dignità dimenticata nei cassetti della burocrazia che, però, ha avuto un finale giudiziario. La storia è simile a quella di tanti altri lavoratori, ma questa volta, il protagonista è un impiegato comunale al centro di un caso di presunto mobbing.



Una umiliazione cominciata pian piano e che aveva provocato anche uno stato di salute cagionevole per l'impiegato, fino a quando quest'ultimo ha preso coscienza che così non poteva andare avanti e ha deciso di far causa al datore di lavoro. Il Comune di Cancello ed Arnone è stato, così, condannato a pagare, in favore del dipendente D.C.E., una somma rilevante a titolo di risarcimento danni per episodi di demansionamento ed emarginazione che gli avevano causato lesioni alla salute.



In un caso, il dipendente, un giorno, rimase chiuso nel suo ufficio di biblioteca in un giorno semifestivo in cui gli altri dipendenti fruirono di mezza giornata di festa. In quella occasione, fu costretto a telefonare ai carabinieri per farsi aprire. Ieri, però, è stata fatta giustizia. Con sentenza pubblicata il 16 giugno - estensore il giudice del lavoro, Roberto Pellecchia - il tribunale ha condannato l'Inail alla somma di circa 7.000,00 euro per percentuale di danno biologico determinata per malattia professionale. In entrambi i giudizi, i giudici hanno aderito alle tesi dell'avvocato Domenico Carozza che, richiamando recenti sentenze della Cassazione, ha sostenuto che anche autonome figure di disagio lavorativo, non necessariamente collegate tra loro da persecuzione e vessazione come nel caso del mobbing, sono rilevanti per il risarcimento dei danni e del riconoscimento della malattia professionale.



E poi, le percentuali sono determinate dal giudice perché previste dalla legge con delle tabelle, senza che ne fosse indispensabile preventivamente la quantificazione da parte del lavoratore. Si tratta di un impiegato in ragioneria, successivamente relegato in biblioteca senza libri, finestre e ai margini di tutti gli altri uffici, da solo tutta la giornata. © RIPRODUZIONE RISERVATA