CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 22 Maggio 2019, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziati due settimane fa, i lavori di demolizione dei ruderi di Bagnara e la bonifica della sua spiaggia sarebbero dovuti finire entro fine maggio. Ma gli operai incaricati dal municipio di Castel Volturno sotto la sabbia dove c'erano le ville erose dal mare hanno trovato una seconda Bagnara. Così, la consegna della spiaggia alla comunità locale slitta di almeno un paio di settimane. Pressappoco, la stessa quantità di materiale di costruzione presente all'esterno, infatti, è stata scoperta anche sotto l'arenile della località al confine col Comune di Mondragone.Si tratta di cemento, mattoni, ferro e materiale di costruzione vario tutto infossato negli ultimi vent'anni dagli eventi climatici che stanno mettendo in ginocchio questa parte della costa. Peraltro, fra i materiali tirati fuori dalla sabbia è spuntato anche dell'eternit. Per cui, è stata necessaria una caratterizzazione dell'area. E il pericoloso rifiuto speciale è stato stoccato insieme agli altri in attesa che si individui un sito di raccolta idoneo al suo smaltimento. Insomma, un colpo di coda della spiaggia di Bagnara, divenuta famosa per quei ruderi che insieme a tanto degrado restituivano anche un fascino magnetico su numerosi fotografi.