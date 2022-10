Denunciati venti abusi sessuali all'anno: la terribile realtà dei minori sul litorale

Nel 2017 in due distinte operazioni, a una settimana di distanza l'una dall'altra, al Comune di Castel Volturno furono affidati sedici minori in difficoltà, appartenenti a due nuclei familiari diversi. Per entrambi i casi il tribunale dei minori di Napoli dispose la perdita della potestà genitoriale, perché i bambini erano stati abbandonati senza cibo e senza alcuna risorsa. Eppure per la città domiziana non si è trattato di un caso isolato. Chiaramente è un caso eclatante per le condizioni in cui versavano le giovani vittime, ma rappresenta solo la punta di un iceberg, che anche economicamente pesa sulle fragili casse municipali in maniera ormai insostenibile ancora tuttora.

L'ufficio affari sociali si prende cura in diversi modi di circa quattrocento nuclei familiari. Numeri da città metropolitana con forti disagi sociali. Ma Castel Volturno è un centro di provincia con i suoi appena 28mila abitanti. Eppure, il peso economico svanisce al cospetto delle ferite che i minori in difficoltà subiscono per i comportamenti di alcuni adulti che dovrebbero prendersene cura, e che invece sempre più spesso sulla Domiziana li segnano a vita con violenze inenarrabili.

Sono venti in media l'anno i casi di abusi sessuali su minori che gli assistenti sociali del municipio litoraneo registrano. Fosse anche un solo caso singolo sarebbe inaccettabile. Quando i numeri sono così alti istituzioni, politica e società civile dovrebbero imporsi più di un interrogativo sulle proprie mancanze e responsabili. Ma torniamo ai numeri che restituiscono il collasso di Castel Volturno: da anni si dice che, accanto alla città regolare ce ne sia un'altra fantasma, formata da immigrati senza permesso di soggiorno, almeno 15mila anime. Cinquecento, circa, invece, sono i detenuti al regime degli arresti domiciliari che hanno deciso di scontare la pena in abitazioni del centro costiero casertano. Mentre millenovecento quasi sono i percettori di reddito di cittadinanza e il 70 per cento dei giovani sotto i trenta anni è disoccupato.



Con il 43 per cento di veicoli circolanti sul territorio senza assicurazione obbligatoria per responsabilità civile è stato relativamente facile per la polizia municipale locale sequestrare ben cinquecento veicoli in appena due anni. E tornando ai vigili urbani, la vecchia pianta organica comunale ne prevede trentotto in servizio. L'assetto dovrebbe essere aggiornato a più di cinquanta unità, in base ai residenti. Intanto, in servizio ce ne sono undici, e tra due mesi, per pensionamenti e trasferimenti, ne diventeranno sette, compreso il comandante. E di concorsi all'orizzonte non se ne vedono. Perché il municipio dichiarò la bancarotta nel 2012 con la cifra monstre di circa 60milioni di euro, e da allora, nonostante siano stati azzerati circa il 90 per cento dei servizi pubblici, all'orizzonte c'è addirittura un altro default, favorito dall'evasione tributaria cronica dell'area. Insomma, Castel Volturno non è decisamente città per bambini. Ma allora, per chi è?

vi. am.