A ridosso del centro urbano c'è abbondanza di ex edifici militari, caserme e centri di servizi, mulini e opifici per l'abbigliamento e calzaturifici, per non parlare dell'imponenza dell'Ospedale Militare "Gennaro Tescione" territorialmente condiviso con Casagiove, archeologia edilizia a ricordo del passato di città militare che ha caratterizzato Caserta, oggi tutta una fatiscenza che in parte si potrebbe ancora recuperare e destinare tanti immobili ad altre funzioni. Ogni tanto un colpo di reni, ipotesi di restauro, di vendita all'asta, tutto impacchettato nelle pie intenzioni.

Da qualche tempo una tabella di quelle che annunciano lavori con relativa scheda in via Mulini Militari, strada parallela a via Tescione che costeggia il parco reale da Sala a Ercole. Alla facciata di uno dei sei edifici rossicci la tabella sormontata dal logo del Ministero della Cultura, l'intestazione della Soprintendenza, l'oggetto dei lavori che trascriviamo: «Progetto per l'adeguamento funzionale di un capannone a deposito di reperti archeologici. Opere da realizzare al capannone esistente facente parte del maggior complesso edilizio denominato "ex Mulino di Sala", alla via Mulini Militari». Poi in puro burocratese l'indicazione di perizie di varianti, dell'importo finanziato e, dopo lo scorrimento dei nomi dei tecnici responsabili del progetto e dei lavori e dell'impresa appaltatrice, il dato più interessante: consegna dei lavori in data 28 luglio 2022, durata 180 giorni. Il termine della fine dei lavori è scaduto il 23 gennaio scorso, la tabella si va scolorendo sempre di più, la facciata dell'edificio dichiarato in restauro fatiscente era e fatiscente è, così l'insieme delle casermette che occupa i tre quarti dell'intera strada.

Dal marzo 2022 a oggi, s'è capito e non c'è che transitarci davanti per constatarlo, non s'è mossa una pietra, mai visto un muratore. Ha una sua suggestione architettonica la teoria delle casermette del tipico colore rossiccio, finestre sbarrate, portoni con robusti catenacci, sgretolamento di intonaci, dai tetti sfondati si fanno largo alberi d'alto fusto. Ci sono ancora i cartelli tipici degli insediamenti militari, "Alt, fatevi riconoscere" di quando c'erano sentinelle nelle garitte e corpi di guardia.

Hanno una loro storia questi edifici, un peccato dimenticarla e non tramandarla con un uso adeguato ai tempi ma nel rispetto delle strutture architettoniche. È quello che la Soprintendenza s'era riproposta, opportuna la destinazione di uno degli edifici a deposito di reperti archeologici e chissà se non a museo degli stessi aperto al pubblico e chissà, ancora, se visto il successo dell'iniziativa non si sarebbe potuto mettere mano al finanziamento per il restauro degli altri edifici del complesso molitorio militare. Il progetto affisso a scolorirsi era nato nel 2018, facciamo la comparazione con il disastro del Ponte Morandi a Genova e la sua ricostruzione nei tempi recenti e persino con la durata dei lavori per la realizzazione dell'Acquedotto Carolino, i "Ponti della Valle", nei tempi remoti del Settecento e tiriamo le conclusioni.

Carte lasciate a decantare, progetti a lievitare, braccia conserte dopo un po' di timbri, alla ingenuinità della richiesta di chiarimenti la litanìa del «questi i tempi della burocrazia». Caserta soffre di inesistente e pessima manutenzione, quando c'è, dell'ordinario; il ripristino di un sottopasso pedonale imbiancato dopo mesi di chiusura conseguente a danni da incuria, elevato a cerimonia con benedizione sacerdotale, giusto a sottolineare la straordinarietà di un evento più che ordinario. In questo contesto i cinque e passa anni di una progettazione della Soprintendenza, le foglie immobili a caratterizzare il nulla di fatto per il restauro di un edificio che è un capannone in muratura con destinazione a deposito di reperti archeologici ci sono tutti, perfettamente a misura di una burocrazia alimentata da burocrati bravi a riempire fascicoli e accudirli nella loro sonnolenza. Sugli edifici da restaurare la bandiera della fatiscenza sventola gagliarda.