Domenica 23 Dicembre 2018, 13:15

Non bastano le industrie inquinanti presenti sul territorio, ma se un impianto che dovrebbe depurare le acque reflue non funziona bene diventa un ulteriore pericolo per gli abitanti. È il caso dell'impianto di depurazione dei Regi Lagni collocato nella zona di Ponteselice, nei pressi dell'ex azienda Visocchi, per il quale il Comune di Marcianise ha espresso parere negativo all'autorizzazione per l'impatto ambientale. Il provvedimento è stato firmato ieri dagli uffici comunali ed è stato trasmesso agli organi competenti. Del diniego è stata avvertita anche la magistratura.STOP ATTIVITÀLa bocciatura da parte del Comune dovrebbe bloccare di fatto al 31 dicembre l'attività del depuratore che serve numerosi comuni della Campania ma il cui impatto inquinante ricade tutto e solo sul territorio di Marcianise. La decisione è stata presa dopo l'esito di diversi controlli e della presentazione di certificazioni dei gestori che di fatto riconoscono l'inefficienza dell'impianto, ormai obsoleto.SITUAZIONE INTOLLERABILEA dare l'annuncio del prossimo blocco del depuratore è il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, il quale afferma: «Non so come se ne uscirà, certo non tocca a noi stabilirlo. Non volevamo e non vogliamo coprire gravissime inefficienze e inescusabili ritardi. Vogliamo invece difendere il nostro territorio, come stiamo facendo con tutti gli impianti inquinanti soprattutto nella zona industriale. Il depuratore è tra gli impianti che inquinano e ciò è diventato intollerabile. Il sistema regionale di questi impianti continua il primo cittadino era ed è una vergogna».RISALE AGLI ANNI '70Il depuratore di Marcianise, realizzato negli anni '70 dalla Cassa per il Mezzogiorno, attualmente è gestito dalla società Codemar dopo essere passato di mano per diverse conduzioni, dall'Hidrogest Campania, alla Sma Campania e fa parte di un gruppo di cinque impianti insieme con quello di Cuma, Acerra, Foce dei Regi Lagni e Napoli Nord che non sono a norma e, tra l'altro, finiti al centro dello scandalo sulle presunte trattative illecite per lo smaltimento dei fanghi, lo scorso anno. Oltre ad avere il depuratore della zona Visocchi, Marcianise ha alle sue porte quello di Napoli Nord, nel territorio di Orta di Atella.LE MANI LEGATE«Come Comune di Marcianise non possiamo intervenire sul depuratore di Casapuzzano spiega il sindaco Velardi - perché ricade per pochi metri nel territorio di Orta di Atella. Intanto però quel depuratore sprigiona una puzza insopportabile, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Spero che prima o poi qualcuno se ne interesserà. Noi la nostra parte invece la facciamo. Non si tratta di avere coraggio, si tratta semplicemente di fare gli interessi della collettività, senza guardare in faccia a nessuno».I MIASMIIn effetti, il depuratore di Napoli Nord, posto a ridosso della ex strada statale 87 Sannitica, che dalla zona del velodromo conduce alla Nola-Villa Literno, emana un olezzo nauseabondo, davvero molto fastidioso, che si avverte a distanza di diversi chilometri.