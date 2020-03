Ultimo aggiornamento: 16:20

Quindici detenuti del reparto Tevere del carcere disi sono asserragliati nelle aree esterne del penitenziario casertano in segno di protesta contro le misure di contenimento dal contagio coronavirus. La protesta è iniziata due ore fa e sta coinvolgendo, al momento, quindici ospiti di uno dei sette reparti per detenuti comuni. A capo della rivolta un paio di ventenni in carcere per reati di droga. I quindici hanno approfittato dell'ora d'aria per scavalcare la cinta e barricarsi sui corridoi dei tetti.I detenuti, come avvenuto ieri in numerose altre carceri italiane, protestano contro lo stop ai colloqui con i familiari disposto dal governo fino al 21 marzo. Al momento, all'interno dell'istituto di Santa Maria Capua Vetere la situazione è gestita dal personale di polizia penitenziaria, ma all'esterno dell'edificio sono già schierate numerose camionette della polizia di Stato. Il timore è che la protesta interessi anche gli altri reparti.