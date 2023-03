Deve scontare 9 anni di galera, latitante arrestato in auto con la fidanzata

Era ricercato da 7 mesi, è stato trovato dai Carabinieri in auto con la fidanzata.

In carcere è finito Francesco Avolio, 32enne napoletano già noto alle forze dell'ordine perché deve scontare 8 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio stradale e spaccio di stupefacenti: i fatti sono accaduti tra il 2018 e il 2019 nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Avolio era irreperibile ormai da quasi sette mesi. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli non hanno mai smesso di cercarlo.

I militari lo hanno individuato nel quartiere napoletano di Secondigliano mentre era in auto con la compagna. Quando si è visto accerchiato da diverse pattuglie non ha opposto resistenza. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.