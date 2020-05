MADDALONI. Sorpreso e multato. Nella periferia di Maddaloni, gli agenti del commissariato di polizia cittadina non hanno potuto fare a meno di notare i comportamenti sospetti di un automobilista il quale, parcheggiata l'auto in strada, entrava all’interno di un’abitazione. Esperiti i primi accertamenti, appuravano immediatamente accertamenti che l’autovettura apparteneva a un parrucchiere. Per gli agenti di polizia non rimaneva, quindi, altro che aspettare. Pertanto, a seguito di appostamento, hanno atteso che l’uomo uscisse dall’abitazione nella quale, circa due ore prima, era entrato. Scoperto con gli attrezzi del mestiere a seguito, l'uomo non è riuscito a fornire alcuna valida motivazione della sua presenza in quella casa, che lo giustificasse secondo l'attuale normativa anticontagio. Pertanto, nei suoi confronti è stata elevata sanzione amministrativa di euro 533 come previsto, per violazione alla normativa di contenimento al Covid 19. © RIPRODUZIONE RISERVATA