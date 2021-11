Era lui, Peppe o’ biondo, il «rappresentante» delle slot machine che imponeva di piazzare le macchinette infernali nei bar e nei centri scommesse di Trentola Ducenta, Casapesenna e San Marcellino. Era ancora lui che, per la Procura Antimafia, nel 2019, al telefono, discuteva con il fratello Raffaele della «fabbrica di voti» in favore dei candidati Aldo Patriciello di Forza Italia e Maria Grazia Chiusolo «Molly» (consigliere comunale a Benevento del gruppo Noi Sanniti che faceva capo a Clemente Mastella). Intercettato dal Gico di Firenze nel 2019, Giuseppe Diana detto o’biondo da Casapesenna, era finito una prima volta nella rete della giustizia. Per valutare la sua potenza criminale, gli inquirenti hanno ipotizzato che fosse stato individuato proprio lui per la risoluzione dell’estorsione alla concessionaria di auto di Qualiano dei D’Ausilio. Ieri, un altro colpo inferto a un presunto affiliato al clan del boss Michele Zagaria da Casapesenna, recluso al 41 bis.

Giuseppe Diana o’biondo è stato raggiunto a Castelfranco Emilia da un ordine di arresto firmato dal gip Federica Colucci.

I fatti

L’inchiesta dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta ha inchiodato «il biondo» alle accuse mosse dall’Antimafia, anche se il gip ha respinto l’ipotesi che il procacciamento di voti fosse per conto della camorra. È indagato, di certo, per associazione mafiosa, gruppo Zagaria. Complice, il legame di parentela: un anno fa ha sposato Raffaela Zagaria, nipote di Michele Zagaria, il capo dei capi del clan dei Casalesi. Raffaela è, infatti, la figlia di Franco Zagaria, cognato di Michele «Capastorta». Importanti sono stati i riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come Mario Iavarazzo e Nicola Schiavone, il figlio del boss «Sandokan». Stando ai pentiti, Giuseppe Diana fungeva anche da messaggero con Gaetano Balivo, imprenditore di Trentola Ducenta inserito nell’inchiesta che ha decapitato i vertici del centro commerciale Jambo 1. Stando agli inquirenti, aveva in qualche modo preso il posto di Giovanni Garofalo, altro fedelissimo. Importanti, i messaggi inoltrati dal carcere. La frase: «È andato a prendere i tappi in farmacia», intercettata nella cella dove si trovava Garofalo, ha aperto altri scenari agli inquirenti. E storie, soprattutto. Mario Iavarazzo, nell’ordinanza, spiega che il monopolio delle slot machine nei paesi dell'agro aversano era della camorra, in particolare del gruppo Zagaria. «I fratelli Garofalo - ha detto ai pm, Iavarazzo - aprirono un punto Snai a San Marcellino, ma una sera ci fu una rapina. Fu riconosciuto un ragazzo di Casapesenna detto “il protestante” e la sera Giovanni Garofalo e il nipote spararono nel portone di questo e di un amico che si accompagnava a lui». Giuseppe Diana, finito già intercettato nell’operazione Minerva a Firenze, avrebbe - nei fatti - sostituito Garofalo. Ora, dovrà difendersi davanti ai magistrati.