Lunedì 24 Settembre 2018, 06:30

Un pestaggio in piena regola quello di cui è rimasto vittima un diciassettenne marocchino ieri pomeriggio sulla Domitiana, in territorio di Mondragone. Il ragazzo è arrivato al Pronto soccorso in compagnia di un connazionale e ha riferito di essere stato «aggredito senza motivo da tre giovani italiani». Il branco ha colpito l’adolescente con delle mazze fino a procurargli ferite su tutto il corpo e diverse fratture, di cui una scomposta agli arti. Trasferito d’urgenza al Cardarelli di Napoli, il 17enne è ricoverato e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è di trenta giorni. Intanto, dopo aver raccolto la sua denuncia, i carabinieri della compagnia di Mondragone - diretti dal capitano Luca Gino Iannotti - stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto sulla Domitiana e cosa ha scatenato la furia del branco. Un lavoro difficile dal momento che, a dire dello stesso diciassettenne, i picchiatori lo hanno aggredito con tanta ferocia «senza un motivo apparente». Una storia poco convincente sulla quale i carabinieri coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere stanno cercando di fare luce. Al momento, l’ipotesi del raid a sfondo razziale sembra esclusa, tuttavia nelle prossime ore la vittima sarà di nuovo interrogata e sarà possibile stabilire se, dopo lo choc iniziale, potrà fornire informazioni di maggiore utilità agli investigatori.