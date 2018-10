CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:00

CAPUA - È finita, con un colpo a sorpresa, l'avventura politico - amministrativa del sindaco Eduardo Centore, eletto a furor di popolo nel corso dell'ultima tornata amministrativa.L'ex generale dei carabinieri, che - qualche settimana fa - aveva formalizzato le proprie dimissioni rispetto alle quali avrebbe dovuto comunicarne, entro martedì, la revoca o la ratifica, è stato invece anticipato da una mossa inaspettata di nove consiglieri comunali, otto di maggioranza e uno di opposizione. Sciolto, dunque, il consiglio comunale. Poco prima che chiudesse l'ufficio Protocolli dell'ente, i nove membri del civico consesso hanno infatti rassegnato anch'essi le proprie dimissioni, facendo capitolare l'amministrazione e vanificando, di fatto, ogni iniziativa che il primo cittadino avesse voluto eventualmente intraprendere nei giorni successivi, soprattutto in merito alla persistenza, o meno, del proprio mandato. I consiglieri dimissionari, che in un unico documento hanno sottoscritto la propria rinuncia alla carica elettiva, sono Ludovico Prezioso, Fabio Buglione, Gaetano Caputo, Marisa Giacobone, Patrizia Aversano Stabile, Luigi Di Monaco, Loredana Affinito e Marianna Iocco, mentre per la minoranza ha firmato Guido Taglialatela, consigliere ed ex assessore dell'amministrazione Antropoli.