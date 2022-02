Sono cento i dipendenti licenziati, questa mattina, dalla sede di Logista di Maddaloni, azienda monopolista nella distribuzione di tabacco. A sottolinearlo, in una nota, è il sindacato nazionale Flai Cgil che contesta la scelta dellla multinazionale di chiudere il magazzino e delocalizzare le attività.

«Siamo con tutti i lavoratori in sciopero - afferma il segretario Flai Cgil Sara Palazzoli, - e con stupore e preoccupazione assistiamo a una decisione improvvisa e inaspettata da parte di una azienda che non ha manifestato mai, in questi, mesi crisi e sofferenza. Porteremo avanti, tutti insieme, la battaglia affinché l'azienda ritiri le sue scellerate decisioni: il sito di Maddaloni non può chiudere! Parliamo di territori - spiega - che già vivono difficoltà e crisi occupazionali importanti, cui non si può aggiungere anche questa».

«Non possiamo accettare scelte dettate solo dalla ricerca del massimo profitto, tutto sulla pelle dei lavoratori e del territorio con il suo indotto. Metteremo in campo tutte le iniziative per scongiurare una ennesima chiusura e difendere i posti di lavoro» , conclude.