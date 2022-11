Ieri il Comune di Caserta ha indetto l'avviso pubblico per la carica di Disability Manager, figura professionale istituita in Italia nel 2009 per sovraintendere ad ogni lavoro pubblico e attività a garanzia del libero accesso e fruizione da parte di persone con disabilità d'ogni tipo. Nel 2019 Caserta fu il primo capoluogo di provincia del Mezzogiorno a dotarsi stabilmente ed organicamente di questa figura, individuata all'epoca nel professore Vitaliano Ferrajolo, già presidente della LPH Onlus (Lega Problemi Handicappati) operante a Caserta dal 1986.

Incarico decaduto dopo due anni inutilmente trascorsi, considerato che al primo Disability Manager di Caserta non furono dati strumenti per agire, per interagire, e per contribuire alla ottimale stesura dei progetti cantierizzati in città. Ciononostante la città sembra aver cambiato passo già con la nomina del primo assessore con delega specifica alle Barriere Architettoniche. Incarico che, di pari passo a quello dei Lavori Pubblici, ha avviato interventi significativi in molte zone della città, insieme al rifacimento di strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali e spazi verdi.



Ma non basta, considerato che l'abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta solo il più scontato degli interventi mirati all'inclusione che una città civile ha l'obbligo di effettuare già da decenni. Ma è da apprezzare il vento favorevole che, dopo anni di inedia, oggi soffia sulla città e che lascia ben sperare nell'interazione concreta e fattiva con chi verrà dopo Vitaliano Ferrajolo. Gli interessati alla nomina, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria candidatura all'Ufficio Protocollo del Comune di Caserta entro e non oltre le 12 del prossimo venerdì 25 novembre. Come sempre l'incarico sarà a titolo gratuito, senza alcun onere per l'Amministrazione, e il mandato sarà biennale, rinnovabile una sola volta.



Possono presentare manifestazione di interesse coloro che siano in possesso di idoneo curriculum, dal quale si desuma la comprovata esperienza e competenza nel campo delle politiche delle pari opportunità, e in particolare di inclusione delle persone con disabilità e sulle diverse forme di disabilità. L'avviso pubblico, sottoscritto dal dirigente del Servizio Politiche Sociali Francesco Biondi, chiarisce che il Disability Manager dovrà promuovere, all'interno dell'Amministrazione, una programmazione delle politiche pubbliche in un'ottica di pari opportunità e di superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali; promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di accesso/fruizione dei servizi comunali da parte delle persone con disabilità, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, all'istruzione, alla mobilità e allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo; promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità, delle discriminazioni e disuguaglianze vissute dalle persone con disabilità; raccogliere le istanze dei numerosi organismi ed enti, con particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilità, nel contesto delle forme istituzionalizzate di concertazione come formalizzate con atti deliberativi; elaborare proposte e promuovere iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e privati competenti in materia, per l'esercizio dei propri compiti; proporre agli assessori e agli uffici competenti protocolli di intesa con le Amministrazioni interessate, utili a poter espletare le loro funzioni; effettuare azioni di coordinamento e di condivisione con i Disability Manager presenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale; proporre le linee guida cittadine sui diritti delle persone con disabilità e gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari; attivarsi, con la collaborazione tecnica e amministrativa della Città, per la stesura e l'approvazione del Piano di Eliminazione di Barriere Architettoniche; monitorare l'attività e le politiche dell'Amministrazione affinché sia adeguata, nell'ambito delle risorse specificamente rese disponibili, a rispondere ai diritti delle persone con disabilità, nel quadro dell'ordinamento locale, regionale e nazionale; infine, proporre un Piano di Azioni Positive per i dipendenti del Comune di Caserta con disabilità.