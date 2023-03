Discarica di materiali nocivi scoperta dalle guardie ambientali a Marcianise

Un’intera cameretta scaricata in un terreno in località Airola. E' la scoperta che hanno fatto le guardie ambientali del Wwf nel territorio di Marcianise. Stamattina è stata la guardia giurata del Wwf Pasquale Gionti, mentre perlustrava la zona in corrispondenza del primo sottopasso in direzione macello, a scoprire un ennesimo sito di abbandono illecito di materiali, composto prevalentemente da truciolato e solventi nocivi.

E’ stata subito allertata la polizia municipale di Marcianise, che ha provveduto a convocare l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per il Comune.

Gli operatori ecologici sono intervenuti immediatamente per la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi.