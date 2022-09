Discarica: la Provincia revoca il via libera «Il sindaco si dimetta»

Il nuovo scontro politico tra i banchi del Consiglio comunale si consuma sul realizzazione della maxi discarica della «Eco Italia Green», che dovrebbe (o meglio, avrebbe dovuto) sorgere sulla Sp 132 in località Quintola. Lo stop alla costruzione dell'impianto da 16mila tonnellate di rifiuti è arrivato in un pomeriggio di fine estate, con la revoca in autotutela della determina con la quale, lo scorso 10 agosto, era stata adottata l'autorizzazione Unica Ambientale in favore della società.

A spiegare i motivi dello stop della Provincia di Caserta è il consigliere comunale e provinciale del Partito democratico Ciro Marcigliano (in foto): «L'atto non era firmato dal dirigente del settore bensì dallo stesso istruttore, probabilmente non abilitato ad assumere provvedimenti per conto della Provincia. Con il presidente Giorgio Magliocca, al quale ho spiegato le motivazioni per cui tale determina risultava illegittima, si è giunti alla conclusione che la strada giusta fosse la revoca in autotutela».

Sul caso si è però alzato un polverone, con «Generazione Aurunca» che ha attaccato il sindaco Lorenzo Di Iorio: «Non è stato chiarito come mai in pieno agosto il comune abbia rilasciato l'autorizzazione per l'avvio dell'impianto. Nei giorni scorsi il sindaco aveva dichiarato e ammesso di non sapere niente. Motivo questo per dimettersi immediatamente». E poi la stoccata finale: «Nella questione discarica in località Quintola è intervenuta la Provincia, per lui l'impianto avrebbe preso il via. Per il bene della terra aurunca si faccia da parte». Puntuale è arrivata la risposta della fascia tricolore: «Mai avrei consentito la realizzazione di una discarica. Non ho visto nessuno venire nel nostro Municipio per approfondire la tematica». E con l'ordinanza 19, emessa il 7 settembre, Di Iorio ha ordinato all'imprenditore «lo sgombero dell'intera area».