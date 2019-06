CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Individuazione delle aree a rischio, identificazione dei rifiuti (speciali, pericolosi e urbani) e poi azione di smaltimento e recupero. L'emergenza è senza fine: decolla un nuovo «Piano per le bonifiche urgenti e la rimozione dei rifiuti speciali».L'Arpac propone, divulga direttive e le modalità (tempi e procedure) e il comune gestisce la fase operativa. E si fa pure carico, per intero, dei costi di rimozione. Rispondendo all'ennesimo sollecito, per una discarica permanente in periferia (rifiuti speciali in via Lamia), l'Arpac ha ripresentato e ridi vulgato i criteri a fondamento del «Piano di intervento e vigilanza». Il Comune di Maddaloni, per la quarta volta in meno di un anno, si trasforma in ente attuatore delle «Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato» e in braccio operativo del coordinamento interforze «Terra dei Fuochi» nonché della «cabina di regia» dell' «Osservatorio Terra dei Fuochi», preseduta dal viceprefetto Gerlando Iorio. Implementando l'ennesimo investimento iniziale di 25 mila euro, oltre ad identificare le tipologie e i codici Cer dei rifiuti, è ripartita l'azione di svuotamento dei siti di stoccaggio clandestini in via Lamia, via Pioppolungo, via Grotticella, via Calabricito e annesse strade interpoderali.