Martedì 14 Maggio 2019, 09:53

Italgas mette i sigilli al contatore dell'acqua di una utente perché morosa. La Caritas interviene per consentire la riattivazione. Accade a Caserta. La protagonista - disoccupata e madre di tre bambini - il 18 marzo, dopo essersi trasferita in una nuova casa, si è vista negare l'attivazione del servizio per il mancato pagamento di alcune bollette pregresse, per un ammontare complessivo di 285 euro.Un importo che la signora - che ha un reddito Isee inferiore a 400 euro annui e percepisce il reddito di inclusione ha sostenuto di non poter versare. Inutili le proteste della donna che, dopo quasi due mesi, ha chiesto aiuto alla Chiesa. Da qui l'intervento della Caritas, della parrocchia di San Lorenzo Martire, del comitato Città viva e del centro sociale ex Canapificio (rappresentati rispettivamente da don Antonello Giannotti, don Nicola Lombardi, Virginia Crovella e Vincenzo Fiano) che, dopo un lungo incontro tenuto ieri mattina negli uffici di via Collecini, sono riusciti almeno ad ottenere che per la donna venisse predisposto un piano di rientro e una rateizzazione. La prima rata, del valore di 140 euro, verrà anticipata dalla Caritas, per far sì che vengano finalmente tolti i sigilli al contatore. La società sostiene infatti che è impossibile ripristinare il servizio se prima non viene versata almeno una rata. Si tratta tuttavia di una soluzione che risolve solo in parte il problema fa notare Vincenzo Fiano del comitato Città Viva perché è assurdo che la riattivazione del servizio sia subordinata al pagamento di questo primo bollettino.