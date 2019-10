ozzi irrigui sequestrati: gli agricoltori, da cinque anni, sognavano la rivincita scientifica. E invece non è stata accolta la nuova richiesta (avanzata dal Comune alla Procura della Repubblica) di procedere al dissequestro temporaneo i circa 40 pozzi, distribuiti tra Maddaloni e San Marco Evangelista, per una «nuova campagna di campionamento e analisi sulle acque di falda (da eseguire sotto la supervisione dell'Arpac) per testare la permanenza di alte concentrazioni di metalli pesanti (manganese e ferro) ma in subordine anche di fluoruri, arsenico e solfati». Anche perché le acque superficiali e delle emergenze sorgentizia nell'invaso dell'ex Cava Monti (area sorgente dell'inquinamento) sono risultate non contaminate dopo gli ultimi campionamenti.



Non si toccano i sigilli per le restati aree perimetrali dell'invaso dove sono tombate 300 mila tonnellate di rifiuti speciali. Il motivo è scientifico: gli studi e la caratterizzazione fisico-chimica dei rischi è ancora in corso. Pertanto, non si farà il «ridimensionamento o aggiornamento della mappa dei rischi ambientali certificati da Comune e Procura della Repubblica» richiesto dell'Uci locale (Unione coltivatori italiani). Delle preoccupazioni degli agricoltori è stato investito pure il sindaco Andrea De Filippo che non può far altro che confermare e vigilare le ordinanze di divieto di utilizzo della acque per uso irriguo.



Le restrizioni sono salite a tre: non possono essere emunte le acque, captate da 40 impianti di sollevamento distribuiti sui 65 ettari (entro un raggio di due chilometri dall'ex cava di Masseria Monti); le stesse non possono essere utilizzate per uso irriguo; e permane, entro 500 metri dall'invaso, il divieto di raccolta, commercializzazione e coltivazione dei prodotti agricoli. Dopo i carotaggi sull'area di rampa dell'ex Cava e quelli spinti fino al basamento tufaceo saranno eseguite delle perforazioni supplementari sul corpo dei rifiuti. Dai risultati deriverà l'esatta conoscenza dell'estensione, profondità e natura dei materiali occultati. Sono allo studio pure le reazioni esotermiche delle fumarole. Dall'insieme delle analisi supplementari, sommate a quelle redatte dal geologo Balestri (consulente tecnico d'ufficio della Procura) scaturirà il progetto dimessa in sicurezza finale affidato dalla Regione Campania ad Invitalia e finanziato con 250 mila euro. Gli agricoltori si sentono colpiti. «Siamo due volte parte lesa - ripete Peppe Riccio dell'Uci perché i sequestri preventivi ignorano le concentrazioni di fluoruri, manganese, arsenico, ferro riconducibili alle matrici ambientali di origine vulcanica. Danneggiati perché i divieti paralizzano l'intero comparto agricolo». © RIPRODUZIONE RISERVATA