Dissesto idrogeologico arriva 1 milione di euro per strade e canali

Un milione di euro per combattere il dissesto idrogeologico. Pietramelara potrà sfruttare un cospicuo tesoretto - recentemente ottenuto dal ministero dell'Interno e dal ministero dell'Economia e delle Finanze - per adeguare e mettere in sicurezza il versante Nord-Est del territorio di Grasciano-Gurvo. Quello appena finanziato è solo il primo stralcio per la messa in sicurezza dell'area pedemontana sul versante, ma si tratta comunque di un'importante svolta nel percorso di prevenzione dal rischio idrogeologico. Nel dettaglio il progetto - che nasce a seguito di uno specifico esame dei luoghi più soggetti al dissesto - prevede la sistemazione di arterie stradali e dei canali di deflusso delle acque meteoriche.



Proprio grazie al lavoro di studio e di approfondimento voluto dall'amministrazione per poter intervenire in zone e situazioni di maggiore criticità, il Ministero ha condiviso l'esigenza di rivolgere al territorio la giusta attenzione. D'altronde, i fenomeni climatici in continua evoluzione e il dissesto che ha già colpito buona parte della fascia del monte Maggiore negli ultimi tre anni, richiedono un lavoro extra per gli uffici tecnici che servirà in parte a prevenire anche gli incendi boschivi.

I fondi saranno immediatamente disponibili e le opere - assicura il sindaco Pasquale Di Fruscio - «dovranno avere inizio ed essere ultimate entro termini strettissimi al fine di poter garantire la realizzazione degli interventi programmati e quindi mettere in atto un importante progetto di contrasto ad eventi che un tempo potevano definirsi eccezionali ma che ora sono diventati ciclici».Per questo il primo cittadino si dice soddisfatto: «Conseguiamo un risultato importantissimo ed un finanziamento per opere necessarie da realizzare a beneficio dell'intera corona pedemontana».