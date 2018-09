CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Settembre 2018, 10:30

Sono 19 gli interventi previsti per la provincia di Caserta per la progettazione di interventi fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico. L'elenco degli interventi ammessi al finanziamento sul fondo di progettazione per il dissesto idrogeologico è stato approvato con decreto del ministro dell'Ambiente e della Tutela del mare. Gli interventi dovrebbero riguardare i comuni di Castel Volturno, Ailano, Fontegreca, Gallo Matese, San Gregorio Matese, Pietravairano, Cervino, Arienzo, Cancello ed Arnone, Pontelatone, Caserta, Rocca d'Evandro, Camigliano, Piedimonte Matese e San Felice a Cancello.Il condizionale è obbligatorio perché l'elenco completo degli interventi e dei comuni interessati non è ancora stato pubblicato dal ministero ma lo sarà nelle prossime ore, l'unica certezza è che tra gli interventi finanziati c'è la mitigazione del rischio idrogeologico della foce del Volturno e del litorale Domizio finanziato per un importo pari a 434 mila euro e si tratta dell'intervento di progettazione più importante in provincia di Caserta. L'importo totale per tutti gli interventi in Campania ammonta a 12 milioni.