Disturbi del comportamento alimentare, un’epidemia sociale: l'incontro gratuito a Marcianise

Sabato 4 marzo alle 16.30, al Palazzo della Cultura di Marcianise, si terrà un evento gratuito organizzato dalla psicologa Michela Merola, socia di Adepo, per sensibilizzare sulla problematica dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). L'evento intitolato "Prospettive ed evidenze nella guarigione dei Disturbi Alimentari" è patrocinato dall'Ordine degli Psicologi della Campania.

Il mese di marzo è dedicato alla sensibilizzazione sui DCA, infatti, il 15 marzo è la "Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla", sancita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Disturbi, come anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata, colpiscono oltre 3 milioni di italiani rappresentando una vera e propria epidemia sociale, poiché a questi numeri vanno aggiunti anche quelli sommersi, incalcolabili. In particolare, i DCA rappresentano la seconda causa di morte tra le adolescenti dopo gli incidenti stradali e colpiscono sempre di più anche maschi, bambine e bambini. Ecco perché lo scopo dell’evento è sensibilizzare la società e dare il giusto peso a un tema che viene troppo spesso tenuto in disparte.

L'evento di sabato sarà ospitato da illustri relatori del settore, tra cui Alessandro Raggi, Referente GDL Ordine Psicologi Campania “Psicologia e Alimentazione”, psicoterapeuta-psicoanalista e vicepresidente della Fondazione nazionale Ananke di Villa Miralago, Giampaolo Carotenuto, psicologo-psicoterapeuta e presidente dell'Associazione "Man a mano", e Viviana Valtucci e Mario Russo, dietisti specializzati in DCA e dottori in Psicologia Clinica, rispettivamente presidente e vice di Adepo.

Ad arricchire la giornata saranno presenti anche Giuseppe Rauso, presidente dell’Associazione di Familiari nazionale Consult@noi e di Emmepi4ever, ed Emanuele Tirelli, giornalista, scrittore e autore del libro "Ofelia in the Dog Days". La moderatrice dell'evento sarà Francesca Pasconcino, Digital strategist e copywriter.

L'evento è stato reso possibile grazie al prezioso sostegno di numerose organizzazioni, tra cui Adepo, Ananke-Villa Miralago, Consult@noi, Emmepi4ever e Psicoterapicamente. Ed è stato reso possibile anche grazie al sostegno di 012factory, Assopec, Body and Soul, Centro Bellessere, Flower Design e Studio dentistico Marianna Elia.

«Questo evento rappresenta una nuova occasione per riportare all'attenzione di tutti questa tematica che riguarda una grande fetta della popolazione italiana», ha commentato la psicologa Michela Merola. «Attraverso un approccio informativo e lontano dai tecnicismi, questo incontro mira infatti a riunire in un'unica sede professionisti, pazienti e chiunque sia sensibile a questa tematica».