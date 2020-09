Torna il Settembre al Borgo e a Casertavecchia tornano come ogni anno i problemi per il parcheggio. Datati quanto la kermesse stessa, che è alla 48esima edizione. Poco prima delle 20 di mercoledì, con molte auto già nei parcheggi ai piedi del borgo, un gruppo di vigili ha avvertito i responsabili di tre grandi aree che non avrebbero potuto continuare il «servizio» perché non avevano le autorizzazioni. La comunicazione è stata pacifica, la risposta altrettanto placida. Forse qualcuno già se l'aspettava, perché, diversamente rispetto al solito, almeno una di queste aree non aveva il cancello spalancato. Domenica, in occasione dell'anteprima del festival, di vigili urbani non se n'era visto nessuno. Con il primo concerto del «Settembre», quello di Daniele Silvestri anticipato da altri eventi sempre al borgo, i vigili sono arrivati e hanno chiuso i parcheggi. In alcuni c'erano già delle auto all'interno, quindi i gestori delle aree hanno lasciato cancelli e catene aperti, per dare la possibilità ai proprietari di riprenderle a fine serata. Ieri sera sono stati aperti due su tre

«Quelle aree non hanno l'autorizzazione per essere dei parcheggi, non adesso ma in generale», ha commentato il comandante Luigi De Simone, a proposito di luoghi in cui normalmente, e viste le circostanze, a fronte di un obolo di due euro richiesto fino a chiusura, non viene rilasciata nessuna ricevuta. «In alcune situazioni speciali, come può essere il «Settembre al Borgo», viene concessa una deroga, che in quella occasione non c'è stata. Solo una decisione politica di senso contrario, può far cambiare il comportamento dei miei agenti». Il rispetto della legge, giusto e sacrosanto, può mettere i visitatori del borgo dinanzi a un problema, quello del parcheggio, perché non ci sono abbastanza spazi per scampare al divieto di sosta.

IL COMUNE

«Non è possibile concedere continuamente delle deroghe. Bisogna trovare una soluzione definitiva, che valga per tutto l'anno», ha detto l'assessore Emiliano Casale. «Faremo qualcosa per risolvere il problema quest'anno e per il futuro, sono solo per il festival ma anche per il turismo a Casertavecchia. Per adesso non abbiamo valutato esistenti le circostanze necessarie e stiamo valutando delle possibili soluzioni per andare incontro al pubblico del festival e ai visitatori in generale».

VOUCHER E STREAMING

Mercoledì Daniele Silvestri è andato avanti per più di due ore di concerto. E il pubblico ha risposto con grande passione. Ma non è stato tutto il pubblico che aveva conquistato i voucher nei primissimi minuti in cui erano stati resi prenotabili online. È necessario «convertirli» in un braccialetto da ritirare dalle 17 alle 19.30 davanti alla Torre. E, ben dopo le 20, c'erano ancora molti braccialetti, segno che in tanti non si erano presentati e non avevano avvisato, come era stato richiesto dall'organizzazione. Assembramenti non ce ne sono stati, nemmeno all'esterno dove c'era il maxi schermo per chi non riesce a entrare: per Silvestri c'erano quasi 30 persone ben distanziate. C'è anche la diretta in streaming. E per questo non è possibile annunciarla prima, perché ogni sera l'organizzazione domanda la disponibilità al management dell'artista. Fare quest'operazione prima avrebbe concesso almeno la possibilità di comunicarlo con esattezza al pubblico «da casa».

