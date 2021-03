Vaccini anche ai docenti fuori regione Sospiro di sollievo per i prof pendolari

CASERTA - Stop ai disagi e ai rischi per centinaia di docenti pendolari che, lavorando fuori regione e soprattutto in Lazio, erano finora esclusi dalle vaccinazioni sia in Campania sia altrove. Arriva infatti il via libera ai docenti casertani che insegnano fuori regione. L'Unità di Crisi ha fatto sapere che la Regione Campania, nell'ambito delle convocazioni del personale scolastico in relazione alla campagna vaccinale in atto, procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione.

Nella platea, saranno considerati anche i docenti universitari. L'Unità di Crisi regionale, infine, chiarisce che "le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale, sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali".

