Centrale di documenti falsi e una pistola in casa a Casal di Principe: arrestato

Tutto è partito da un'auto lasciata in sosta l'altra sera in via Macario a Casal di Principe. Dopo la segnalazione, i carabinieri della compagni locale hanno controllato la Lancia Y dentro la quale di intravedeva un proiettile.

I militari dell'Arma hanno contattato il proprietario, un trentottenne domiciliato a Casal di Principe, che ha fornito le chiavi dell’auto. La perquisizione ha confermato la presenza del proiettile all’interno della stessa, del quale il proprietario del non è stato in grado di fornire alcuna informazione.

Poi, la successiva perquisizione dell’abitazione ha fatto scoprire, nascoto dietro a un divano, uno zaino contenente una pistola Beretta calibro 7,65, carica e con matricola abrasa, 28 cartucce "9 Luger" e 42 cartucce "7.65".

Nella stessa location sono stati rinvenuti 164 documenti falsificati, tra i quali carte di identità parzialmente compilate e in bianco, patenti di guida, codici fiscali e tessere sanitarie. In camera da letto è stata rinvenuta anche una dose di cocaina, tutto sequestrato. L'uomo è stato arrestato.