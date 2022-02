Strada statale Domitiana: chiuso il tratto a Mondragone per incidente stradale

È stato provvisoriamente chiuso al transito un tratto della Strada Statale Domitiana (carreggiata nord verso Roma, km 25,400) nel comune di Mondragone (Caserta) a causa di un incidente che ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di due persone.

Attualmente la circolazione è deviata in corrispondenza della rotatoria di Pescopagano, con rientro sulla statale attraverso viabilità alternativa. Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell'ordine. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.