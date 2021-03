Domiziana, 6 attraversamenti pedonali per limitare scontri e investimenti

Una serie di interventi per la sicurezza stradale e migliorare la percorribilità delle strade urbane. Sono i due nuovi lavori assegnati in questi giorni dagli uffici comunali. La prima opera, voluta dal comando di polizia locale, prevede la realizzazione di sei attraversamenti pedonali rialzati lungo il tratto urbano della Domiziana.

L'intervento ha un costo complessivo di circa ottantamila euro, è stato finanziato con i fondi per il rifacimento della segnaletica stradale ed è stato affidato ad un'impresa specializzata di Capua. La scelta dopo i positivi risultati ottenuti con i prime due attraversamenti del genere, realizzati all'incrocio tra la statale ed il viale Marechiaro in concomitanza con i lavori per la costruzione della nuova rotatoria. Lo scopo è d'accrescere la sicurezza della strada, specialmente nei punti più densamente abitati o a ridosso di esercizi e punti molto frequentati, come la farmacia comunale ad esempio. Questo in una delle arterie più pericolose della Provincia, dove spesso negli anni si sono registrati incidenti che hanno coinvolto i pedoni, con esiti anche mortali. L'ultimo in ordine di tempo il mese scorso, alla periferia, è costato la vita a una donna. L'attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata con rampe di raccordo. Viene realizzato sia per dare continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa tra due intersezioni e sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili, moderando così la velocità dei veicoli. La funzione è duplice, mettere in sicurezza il pedone aumentandone la visibilità e costringere gli automobilisti a rallentare a ridosso di attraversamenti pedonali.

Bisogna solo fare attenzione alla loro modalità di realizzazione ed al punto dove vengono installati, perché il rischio è che si rivelino rumorosi. L'altro intervento prevede il rifacimento del manto di asfalto e la riqualificazione di una serie di arterie del centro storico, tra cui via Croce di Monte, il tratto comunale di via Appia Antica, via Cicerone, via Diocleziano, parte di via Trento, via Mediterraneo. La spesa sfiora i 50 mila euro; l'opera è stata aggiudicata alla ditta Edil Mal che ha proposto un ribasso di poco superiore al 26% del prezzo complessivo per i lavori posto a base della gara. «Continuiamo in questo modo l'azione di sistemazione e messa in sicurezza delle strade della città, con l'investimento di fondi comunali, compatibilmente con lo stato delle finanze dell'ente, e soprattutto grazie all'utilizzo di fonti di finanziamento regionale», afferma il sindaco Virgilio Pacifico. Un'azione di risanamento avviata due anni fa e che ha portato alla sistemazione di numerose arterie diventate, nel corso degli anni, dei veri e propri colabrodo nel centro della città, come via Bari e via Taranto, nei quartieri Sant'Angelo, San Nicola e Crocelle. E che riguarda anche l'ingresso est di Mondragone interessato da un notevole flusso veicolare di turisti nel periodo estivo e dove insistono numerose attività imprenditoriali.

L'amministrazione, nelle ultime settimane, è anche intervenuta sulle aree verdi e sull'arredo urbano con una spesa di poco superiore ai duemila euro per la messa a dimora di fioriture ed essenze arboree presso piazzetta Crocelle, piazza San Francesco, la villa comunale della zona lido ed il parcheggio di via Viviani, per cercare di migliorare l'immagine complessiva della città.



