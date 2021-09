Domiziana con le luci e la pista ciclabile 500mila euro per fermare gli incidenti

La Domiziana si rifà il look nel tratto urbano di Mondragone. Sono stati finanziati dalla regione Campania gli interventi per la riqualificazione della litoranea progettati dall'amministrazione comunale.



Lo stanziamento è di 500mila euro ed è stato concesso con i fondi regionali per gli interventi di riqualificazione urbana. Serviranno per i lavori di urbanizzazione del tratto nord della statale, compreso tra l'incrocio con via Padule e la...

