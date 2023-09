Domani nella ricorrenza del Santissimo Nome di Maria nella chiesa che ne porta il nome ultima messa da parroco di don Saverio Russo che lascia dopo nove anni dal suo insediamento la comunità che sta a mezzo fra la frazione Puccianiello e la periferia della città. Don Saverio i suoi 83 anni non li dimostra, vigore nel fisico e nella mente ma è consapevole di essere andato ben al di là dell'età che il Diritto Canonico prescrive per il mantenimento in servizio di attività sacerdotali. Nella lettera di saluto ai parrocchiani da ieri distribuita nel corso delle celebrazioni ha scritto: «Ora è giunto il tempo di separarci perché il nostro padre vescovo ha voluto che lasciassi questa comunità, vuoi per il compimento dei canonici nove anni dall'incarico parrocchiale, vuoi per l'età, vuoi per un ricambio pastorale». Il ricambio dovrebbe essere annunciato dal vescovo Pietro Lagnese domani durante la riunione del clero e dei diaconi diocesani.

Una tappa, questa della quiescenza per il sacerdote, una condizione in cui non si ritiene ancora collocato. Dice: «Mi ritirerò a Marcianise, la mia città natale, pronto a dare una mano alle comunità parrocchiali di San Simeone e San Giuliano o dovunque possa essere ritenuto utile». Ai fedeli ha scritto: «Di fronte ai disegni di Dio che si manifestano anche attraverso gli uomini, ognuno di noi deve rendersi disponibile anche se, umanamente parlando, non è facile dimenticare il tempo vissuto con fatica e reciproca collaborazione. È necessario convincersi che viene l'ora per tutti di passare il testimone a forze nuove, più fresche che ricreino nuovo entusiasmo e rivitalizzino un cammino iniziato insieme».

Obbedienza, certamente, ma un velo di malinconia lo si avverte nel tono di Don Saverio che sintetizza il percorso fatto con i tanti parrocchiani. «La prima messa - ricorda - la celebrai appena dopo l'ordinazione benedetta dal vescovo Vito Roberti, era il primo di luglio del 1967 a San Simeone la parrocchia di Marcianise in cui era maturata la convinzione di farmi sacerdote. Per due anni fui vice rettore del seminario vescovile e collaboratore di don Cesare Scarpa al Corpus Domini di Maddaloni poi il 29 giugno del 1969 mi fu affidata la parrocchia di Santo Stefano a Tuoro dove sono rimasto fino al 2014, un record, 42 anni indimenticabili in una comunità di fedeli in cui spesi le mie energie e il mio entusiasmo giovanile». Continua: «Ho sposato giovani che avevo battezzato, per i giovani fu realizzato l'oratorio, sistemato il giardino parrocchiale. A Tuoro ereditavo l'opera di un parroco rimasto indimenticabile, monsignor Nicola Suppa cui è intitolata una piazza e una statua nella borgata».

Il distacco dalla frazione stemperato dall'incarico di parroco della chiesa del Santissimo Nome di Maria che gli affidò il vescovo Giovani D'Alise nel 2014. «Una sede resa prestigiosa dall'opera di don Antonello Giannotti - dice don Saverio, da domani parroco emerito - , qui era stata realizzata la "Città di Pace", un oratorio e un teatro e tanti servizi per la comunità che ancora sopperiscono a quelli che le amministrazioni civili non riescono ad assicurare. Ora che mi allontano mi accompagna la serena consapevolezza di avere amato e servito questa comunità come ho saputo farlo, senza escludere la colpevolezza che avrei dovuto e potuto fare di più e non l'ho fatto. Ho il rammarico di non essere riuscito a creare un rapporto sereno e distensivo con tutti, soprattutto con i giovani dei quali non ho saputo valorizzare e capire a pieno la loro esuberanza e le loro inquietudini. Comunque in me non c'è stata mai cattiveria e malafede».