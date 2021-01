CARINOLA - Alcune ore di ricerche dopo l'allontanamento da casa, poi una donna di 75 anni è stata ritrovata dai carabinieri priva di vita. La signora è precipitata da un cavalcavia nei pressi della frazione di Nocelleto di Carinola. I militari dell'arma erano da diverse ore sulle tracce dell'anziana C.T. I familiari di quest'ultima infatti, fin dal mattino non erano riusciti a mettersi in contatto con la donna ed avevano deciso di rivolgersi ai carabinieri. Sfortunatamente, intorno alle ore 15, la signora è stata ritrovata, ed all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. Sul caso ora indagano anche i carabinieri di Mondragone. Per il momento inoltre, non è stata esclusa l'ipotesi del suicidio: stando alle prime indiscrezioni infatti, sembra che la donna fosse malata, e che prima di uscire di casa, avesse lasciato un biglietto per salutare i suoi familiari.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Napoli Est, si staccano pezzi di calcestruzzo dal cavalcavia... USA Mamma di 26 anni si lancia dal cavalcavia con il suo bambino, morti... L'INTERVENTO Tenta di lanciarsi dal cavalcavia ​della Tangenziale, salvata dalla...

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA