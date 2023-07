Ammonta a oltre 2 milioni e mezzo di euro il risarcimento deciso dal tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere che, con un'ordinanza a firma del giudice Antonia Schiattarella, ha condannato l'Asl Napoli 2 in solido con gli eredi di un ginecologo, nell'ambito di un processo civile per omicidio colposo plurimo che nel 2014 vide vittima una giovane paziente.

Francesca Oliva, 29 anni, di Gricignano d'Aversa proveniente dall'ospedale di Giugliano in Campania nel maggio di nove anni fa morì per una grave setticemia insieme con due dei suoi tre gemelli (un maschietto e una femminuccia) appena dati alla luce. Un caso di malasanità che non ha mai visto ad oggi un colpevole, dal momento che due anni fa ci fu un'assoluzione per i 14 medici coinvolti e la morte - prima del processo penale - del ginecologo di fiducia della paziente, Sabatino Russo. Il caso giudiziario nel frattempo si era spostato al tribunale civile con un ricorso curato dagli avvocati Rosa Abbate, Raffaele Costanzo e Francesco Lettieri, che avevano chiesto un risarcimento a tutte le parti coinvolte ritenuto ammissibile dal giudice solo nei confronti dell'Asl Napoli 2 e nei confronti di tre eredi del ginecologo deceduto. L'ordinanza depositata in cancelleria nei giorni scorsi è immediatamente esecutiva ma i destinatari della condanna potranno fare appello.

L'ordinanza del tribunale civile ha preceduto di pochi giorni il rinvio a giudizio - deciso mercoledì scorso di quattro professionisti coinvolti nella stessa vicenda. In particolare, il gup di Santa Maria Capua Vetere Rosaria Dello Stritto ha rinviato a giudizio il fondatore e titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno e tre medici con l'accusa di aver falsificato proprio la cartella clinica di Francesca Oliva. Nell'ottobre 2021 il tribunale pronunciò l'assoluzione «per non aver commesso il fatto» per i quattordici medici che erano finiti a giudizio per omicidio colposo plurimo (tre della Pineta Grande e nove dell'ospedale di Giugliano), ritenendo però sussistenti gli errori commessi nei confronti della Oliva dal suo ginecologo di fiducia, Sabatino Russo, deceduto però nel 2017.

Dagli accertamenti è poi emerso che la cartella clinica della ventinovenne sarebbe stata alterata «post mortem» con l'inserimento e la somministrazione, mai avvenuta per gli inquirenti, di un antibiotico ad ampio spettro. Inoltre sarebbe stato cancellato il riferimento alle condizioni di malessere generale della donna. Il pubblico ministero Gerardina Cozzolino ha quindi chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per il reato di falso in atto pubblico per Vincenzo Schiavone e tre suoi collaboratori (Gabriele Vallefuoco, Giuseppe Delle Donne e Stefano Palmieri) accusati anche di falsa testimonianza resa in dibattimento. Per altre due persone coinvolte (Giorgio Conte e Gianluca Russo), il gup ha disposto lo stralcio della posizione con rinvio degli atti alla Procura per una nuova notifica dell'avviso di conclusione indagini (non ricevuto dagli indagati) propedeutico a una nuova richiesta di rinvio a giudizio e a una nuova udienza preliminare.

Nel processo si è costituto un medico che quel giorno non c'era ma che risultava in servizio sulla base delle informazioni informatiche alterate. Alla luce delle evidenze scientifiche, per i consulenti la "corioamnionite»" somministrata alla paziente «può aver causato una "accelerazione" del travaglio e una maggiore suscettibilità delle neonate alle complicanze legate alla prematurità, giocando un ruolo concausale nel determinismo del decesso di una figlia e del danno biologico ad oggi residuato nell'altra». Nel processo penale sono impegnati gli avvocati Paolo Maria Di Napoli, Giuseppe Stellato, Gianfranco Antonelli, Luigi Vallefuoco e Raffaele Costanzo.