Donna nuda insulta gli automobilisti, traffico bloccato in centro a Maddaloni

MADDALONI - Ha gironzolato per più di due ore completamente nuda. Una 43enne poco fa é stata bloccata dagli agenti del comando di Polizia Municipale con l'ausilio degli operatori sanitari di due ambulanze del 118. La donna, che in passato ha lavorato presso uno sportello bancario, non era in sé. Mentre passeggiava inveiva anche contro alcuni automobilisti di passaggio. Una situazione mai vista. I vigili urbani hanno dovuto bloccare tutti gli ingressi di via San Francesco D'Assisi per poterla fermare. La 43enne é stata trasportata all'ospedale Moscati di Aversa per tutti gli esami di routine.