© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Era ferma in via Roma con un amico per fare quattro chiacchiere. A un certo punto, un uomo si è avvicinato a loro, ha borbottato qualcosa e, poi, ha iniziato dal nulla a menare l'amico». È un racconto straziante quello di Michela D.N., sorella di Ludovica, la ragazza diciassettenne che mercoledì sera, a capodanno, è stata vittima di una aggressione in via Roma a Caserta , a pochi passi dalla stazione.«Ludovica non ci pensa due volte - dice la sorella -e interviene per aiutare l'amico ed evitare che il pestaggio continui. Ma l'aggressore la prende e le dà un bacio sulle labbra con forza. A quel punto entrambi tentano la fuga ma l'aggressore prende una bottiglia e la lancia ferendo mia sorella in faccia». Un episodio agghiacciante e sconcertante. Il tutto è avvenuto in viale Vittorio Veneto, a pochi metri dalla stazione, dallo «Chalet La Reggia» e dall'hotel «Royal Caserta», verso le 22. I due adolescenti, entrambi diciassettenni, attendevano l'arrivo degli amici che sarebbero sopraggiunti di lì a poco. D'un tratto un uomo alto e magrolino si dirige verso di loro correndo e, senza motivo, prende a calci e pugni il ragazzo. La ragazza, Ludovica, prova ad intromettersi tirando via l'amico e sperando di allontanare l'aggressore. Ma, purtroppo, senza successo.Anzi, l'uomo interrompe il pestaggio solo per darle un bacio. A quel punto i due tentano la fuga, ma l'aggressore prende una bottiglia di vetro da terra e la lancia contro i due, ferendo Ludovica in faccia, appena sotto l'occhio. E solo grazie ai riflessi della ragazza che, intuendo il pericolo, ha provato a schivare la traiettoria della bottiglia. Nel frattempo sono sopraggiunti gli amici e l'aggressore si è dato alla fuga, pare nei giardinetti di piazza Carlo III.La ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale civile di Caserta dove le è stato diagnosticato un trauma cranico e dove è stata medicata con quindici punti di sutura interni e quindici punti esterni. Il ragazzo, invece, ha riportato diversi ematomi al volto e al corpo. I due giovani hanno sporto denuncia ai carabinieri, fornendo loro una accurata descrizione dell'aggressore. Intanto sui social la storia raccontata dalla sorella è stata condivisa e ricondivisa da tantissimi giovani e meno giovani che ogni giorno frequentano le strade della città.Quello che lascia più perplessi è il fatto che nessuno si sia fermato ad aiutare i due ragazzi o abbia allertato le forze dell'ordine. Sono in tanti adesso a chiedersi chi fosse quest'uomo e perché abbia compiuto un simile gesto. C'è paura e preoccupazione perché non è pensabile rischiare di essere picchiati uscendo la sera con i propri amici. Gli amici di Ludovica da ieri le stanno facendo visita a casa. La speranza adesso è che l'aggressore venga individuato grazie anche alle telecamere presenti in zona, fermato e portato a rispondere delle sue azioni in un'aula di tribunale. La città di Caserta non è certamente nuova ad episodi di violenza e, anzi, proprio in passato ci sono stati periodi in cui era diventato impossibile uscire la sera senza rischiare di ritrovarsi coinvolti in una rissa scaturita magari per uno sguardo di troppo. Così, però, adesso non è più. Forse anche la presenza più incisiva delle forze dell'ordine ha fatto notevolmente diminuire il numero di episodi di violenza che scandivano i fine settimana dei giovani della movida casertana. Quello di capodanno è un caso seppur isolato probabilmente ancora più grave. Sono in tanti adesso a chiedere che venga fatta giustizia, non solo la famiglia di Ludovica, ma tutti i cittadini casertani.