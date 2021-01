SAN FELICE A CANCELLO - Donna di 85 anni prigioniera della casa in fiamme salvata dai carabinieri. A San Felice a Cancello, l’equipaggio del radiomobile della Compagnia di Maddaloni, nel transitare in via Elevata, ha notato un intenso fumo provenire da un’abitazione al civico 9.

Entrati nell'abitazione, i militari dell’Arma si sono trovati in una fitta coltre di fumo sprigionata, verosimilmente, dal cattivo funzionamento della canna fumaria o del camino da cui fuoriuscivano alte fiamme. All’interno dell’abitazione era presente una 85enne che è stata immediatamente portata all’esterno dagli stessi militari dell’arma che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme all’interno del camino, scongiurando così ogni ulteriore estensione dell'incendio. L’anziana donna se l'è cavata con una leggera intossicazione e non ha avuto bisogno di ricovero.

