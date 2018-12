Donna trovata morta in casa nel Casertano, volto fracassato. Arrestato il figlio: «Ho fatto una sciocchezza»

Venerdì 14 Dicembre 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere di una donna di 70 anni è stato trovato all’alba di oggi in casa sua, a Orta di Atella, nel Casertano. La vittima si chiamava Filomena Sorvillo. Sul volto della donna ci sarebbero numerose ferite.I carabinieri hanno fermato il figlio della donna, Marco Mattiello, di 40 anni. L'uomo, che conviveva con la madre, è stato trovato in casa quando sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Marcianise guidati da Luca D'Alessandro. Stamattina il 40enne, al culmine di una lite, avrebbe afferrato la madre per i capelli per poi sbatterla più volte faccia a terra. Mattiello ha poi chiamato uno zio dicendo di aver fatto una sciocchezza.Sul posto si sono recati i carabinieri di Marcianise insieme al medico legale. Al lavoro anche la Scientifica. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Napoli nord.