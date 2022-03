Donne e bambini: arrivano in cinquanta a Caserta in fuga dalle bombe russe

CASERTA - È arrivato questa mattina, intorno all’1, il primo autobus di profughi provenienti dall’Ucraina. Circa cinquanta le persone arrivate e accolte dalla Caritas diocesana di Caserta all’interno della Caserma Garibaldi di via Laviano allestita dai militari e dal personale dell'Asl di Caserta. Alla presenza di volontari e di personale sanitario, il gruppo ha ricevuto la prima assistenza. Dopo gli opportuni controlli, le persone sono state accompagnate presso le strutture messe a disposizione dalla Diocesi per l’accoglienza. Per oggi, invece, è previsto l’arrivo del secondo autobus proveniente sempre dal campo profughi dall’Ucraina allestito a Varsavia, in Polonia.