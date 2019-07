Martedì 9 Luglio 2019, 10:21

Sedici persone sono state arrestate, questa notte, in due distinte operazioni dei carabinieri.I blitz sono scattati nell’Aversano, dove sono finiti in manette sei presunti esponenti del clan dei Casalesi, e in provincia di Caserta, dove gli arrestati sono dieci. Le operazioni sono ancora in corso.Su un fronte operano i militari del Gruppo di Aversa, diretti dal tenente colonnello Donato D’Amato, sull’altro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, agli ordini del tenente colonnello Nicola Mirante.